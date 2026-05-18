В Беларуси установили новую цену на газ в баллонах

В Беларуси установили новую цену на газ в баллонах1
- 18.05.2026, 17:23
- 1,354
Стоимость вырастет.
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 7 мая 2026 года №29, в частности, скорректирована цена на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг) составит 1 рубль 73 копейки (на сегодня - 1 рубль 62 копейки).
Также документом предусмотрено установление тарифа на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов республиканских унитарных предприятий «Брестоблгаз», «Витебскоблгаз», «Гомельоблгаз», «Гроднооблгаз», «Минскоблгаз», «Мингаз», «Могилевоблгаз» в размере 25 рублей 11 копеек за 1000 куб.м.
Ряд ведомственных постановлений признается утратившим силу, в том числе от 30 сентября 2016 года №31 «О тарифе на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов», от 10 ноября 2016 года №36 «О цене на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах» и др.
Постановление №29 вступает в силу после его официального опубликования.