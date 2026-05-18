Фильм о Майкле Джексоне собрал более $700 миллионов 18.05.2026, 17:55

«Майкл» покоряет мировой прокат.

Фильм «Майкл», посвященный жизни и карьере Майкла Джексона, продолжает триумфальное шествие по мировому прокату. Картина уже собрала более 700 миллионов долларов по всему миру, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

За последние выходные лента заработала еще 57,7 миллиона долларов в 83 странах. Общие сборы достигли 703 миллионов долларов, из которых 421 миллион пришелся на международный рынок и 282 миллиона — на США.

При этом фильм еще не вышел в Японии, что дает ему шанс превзойти «Богемскую рапсодию» и стать самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Рекорд фильма о группе Queen сейчас составляет 911 миллионов долларов.

Еще одним большим хитом остается «Дьявол носит Prada 2». Продолжение культовой комедии с Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант приблизилось к отметке в 550 миллионов долларов мировых сборов. Особенно успешно картина показывает себя на международном рынке.

