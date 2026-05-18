Павел Северинец и Дмитрий Дашкевич получили ордена Погони БНР
- 18.05.2026, 18:26
О том, что два бывших политзаключенных стали полноправными кавалерами основанного Радой БНР ордена Погони, сообщил один из награжденных Павел Северинец.
Приказ председателя Рады БНР Ивонки Сурвиллы о награждении Павла Северинца и Змитра Дашкевича был подписан еще 25 марта 2024 года, когда оба политзаключенных еще находились в тюрьме.
На данный момент кавалеров ордена Погони шестеро — кроме Северинца и Дашкевича, это Зенон Позняк и Алесь Беляцкий, а также два человека, чьи фамилии не раскрываются из соображений безопасности. Кроме того, есть и дама ордена — сама Ивонка Сурвилла.