Павел Северинец и Дмитрий Дашкевич получили ордена Погони БНР 18.05.2026, 18:26

Фотофакт.

О том, что два бывших политзаключенных стали полноправными кавалерами основанного Радой БНР ордена Погони, сообщил один из награжденных Павел Северинец.

Приказ председателя Рады БНР Ивонки Сурвиллы о награждении Павла Северинца и Змитра Дашкевича был подписан еще 25 марта 2024 года, когда оба политзаключенных еще находились в тюрьме.

На данный момент кавалеров ордена Погони шестеро — кроме Северинца и Дашкевича, это Зенон Позняк и Алесь Беляцкий, а также два человека, чьи фамилии не раскрываются из соображений безопасности. Кроме того, есть и дама ордена — сама Ивонка Сурвилла.

