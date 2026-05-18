18 мая 2026, понедельник, 20:19
Белорусы выстроились в огромную очередь

  18.05.2026, 18:58
Иллюстрационное фото
Фото: Tochka.by

Это вызвало бурное обсуждение в сети.

Гомельчанин показал в Threads, сколько человек в выходные покупают билеты на местном автовокзале.

Людей было много, что вызвало обсуждение в сети.

Журналисты Tochka.by изучили, что думают люди и какие у них есть предложения.

Местный блогер написал: «Утро в выходной на автовокзале Гомеля начинается одинаково».

«Люди – это всегда сюрприз для кассиров. Откуда они? Что ими движет? Зачем им вообще куда-то двигаться?» – поиронизировал автор поста.

Также, по его мнению, «время ожидания примерно в полторы бесконечности».

Данная ветка вызвала обсуждение в Threads, так как тема оказалась актуальной, в частности, для гомельчан.

Один из комментаторов отметил, что людьми «движет загородная жизнь».

«В прошлые выходные лично отстоял в очереди 40 минут», – написал он.

Другой пользователь акцентировал внимание, что «все как 15 лет назад». Однако молодой человек посчитал, что люди сами создают такие очереди.

«А нельзя билеты на выходной заранее купить в той же кассе в будний день? В Бресте, к примеру, так можно сделать на автовокзале», – отметил он.

Также некоторые предлагали «поставить 10 автоматических касс с оплатой по карте».

Комментатор резюмировал: к сожалению, автовокзал – это боль.

