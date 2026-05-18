Белорусы выстроились в огромную очередь

Белорусы выстроились в огромную очередь2
- 18.05.2026, 18:58
Это вызвало бурное обсуждение в сети.
Гомельчанин показал в Threads, сколько человек в выходные покупают билеты на местном автовокзале.
Людей было много, что вызвало обсуждение в сети.
Журналисты Tochka.by изучили, что думают люди и какие у них есть предложения.
Местный блогер написал: «Утро в выходной на автовокзале Гомеля начинается одинаково».
«Люди – это всегда сюрприз для кассиров. Откуда они? Что ими движет? Зачем им вообще куда-то двигаться?» – поиронизировал автор поста.
Также, по его мнению, «время ожидания примерно в полторы бесконечности».
Данная ветка вызвала обсуждение в Threads, так как тема оказалась актуальной, в частности, для гомельчан.
Один из комментаторов отметил, что людьми «движет загородная жизнь».
«В прошлые выходные лично отстоял в очереди 40 минут», – написал он.
Другой пользователь акцентировал внимание, что «все как 15 лет назад». Однако молодой человек посчитал, что люди сами создают такие очереди.
«А нельзя билеты на выходной заранее купить в той же кассе в будний день? В Бресте, к примеру, так можно сделать на автовокзале», – отметил он.
Также некоторые предлагали «поставить 10 автоматических касс с оплатой по карте».
Комментатор резюмировал: к сожалению, автовокзал – это боль.