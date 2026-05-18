В «Межигорье» затонул знаменитый корабль-ресторан Януковича

В «Межигорье» затонул знаменитый корабль-ресторан Януковича1
- 18.05.2026, 19:06
На территории бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» 18 мая затонул известный корабль-ресторан "Галеон". Об этом проинформировала пресс-служба парка-памятника.
«В связи с резким подъемом уровня воды в Киевском водохранилище в [судо-культурно-рекреационный центр] СКРЦ «Галеон», расположенный на территории парка-памятника «Межигорье», начала поступать вода. Предварительная причина подтопления – разрыв корпуса судна в месте крепления швартовного оборудования в кормовой части левого борта судна в результате колебания уровня воды. Работники парка оперативно обнаружили ситуацию и сразу приняли меры по ликвидации последствий. В частности, была проведена откачка воды с привлечением всей имеющейся техники и оборудования в парке (были задействованы помпы, насосы, автомобильная техника). Несмотря на принятые меры, остановить попадание воды в корабль не удалось», – говорится в заявлении.
В резиденции уточнили, что движимое имущество, которое находилось на борту, по решению руководства было спасено.
На момент публикации релиза часть корабля оставалась подтопленной, продолжались работы по ликвидации последствий аварии.
Ранее в сети мониторинговый канал SYŌKYIV опубликовал видео, на котором видно затопленный корабль-ресторан Януковича.
«Вечного плавания” , – подписал публикацию паблик. В качестве музыкального сопровождения автор поста выбрал саундтрек из фильма «Титаник».