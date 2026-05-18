На российские военные корабли начали устанавливать «мангалы» 9 18.05.2026, 19:15

Для защиты от дронов.

Российский военно-морской флот начал защищать корабли от украинских дронов «мангалами» — металлическими навесами, которые до этого ставили на танки и бронетехнику. Фото конструкций опубликовали z-блогеры. В том числе «мангалы» появились на противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок» Черноморского флота и пограничных сторожевых кораблях проекта 22460 «Охотник», патрулирующих акваторию в районе Крымского моста.

«Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль (и не один, кстати) сеткой-рабицей. Внешний фугасный подрыв… за счет удаления хотя бы в пару метров позволяет спасти надстройку и людей», — написал паблик «Два майора». При этом он подчеркнул, что от всех типов боеприпасов, применяемых Вооруженными силами Украины, это не поможет.

Автор канала «Осведомитель» назвал установку «мангалов» на корабли вынужденным решением на фоне неспособности России защитить флот более современными средствами. По его словам, подобные конструкции являются «полумерой» на «безрыбье» и могут помочь лишь против отдельных беспилотников с небольшой боевой частью, однако гарантий нет, поскольку многие такие БПЛА оснащаются системами дистанционного подрыва.

«Мангалы» получили широкое распространение после вторжения России в Украину из-за активного применения беспилотников на фронте. Изначально такие защитные экраны изготавливали кустарным способом для танков и другой тяжелой техники. На боевых кораблях «мангалы» до сих пор замечены не были.

Согласно подсчетам Oryx, после начала войны Украина, не имея собственного флота, сумела с помощью ракет и беспилотников повредить или уничтожить как минимум 31 корабль и две подлодки ВМФ России. В том числе ВСУ поразили большие десантные корабли «Оленегорский горняк», «Минск», «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», «Ямал», «Азов», «Ольшанский» и «Николай Фильченков». Также был уничтожен флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва».

Осенью 2024 года представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что после ударов ВСУ у России не осталось боеспособных кораблей в оккупированном Крыму. Спутниковые снимки показывали, что Черноморский флот сосредоточил уцелевшие суда в Новороссийске. Однако эта база оказалась под угрозой после того, как США и их союзники разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

Весной 2026 года ВСУ поразили в Новороссийске фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», способные нести крылатые ракеты «Калибр», которые используются для ударов по Украине. На вооружении ВМФ России находится всего три таких корабля. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что «Адмирал Макаров» рассматривался в качестве нового флагмана Черноморского флота после потери «Москвы».

