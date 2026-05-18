18 мая 2026, понедельник, 14:04
Белорусы возмущены хамством российских туристов

  18.05.2026, 13:00
Особенно шокирует хамство лихачей на дорогах.

Белорусы обсуждают российских туристов, которые наводнили нашу страну в праздничные дни в мае. Сайт Charter97.org приводит комментарии, которые оставили подписчики нашего аккаунта в TikTok под постом об их поведении:

— Отвратительно ездят на машинах.

— Вчера 178 регион перед носом перестраивался не указывая повороты и не только передо мной.

— Нахально втискиваются в другой ряд, пропустишь, даже «спасибо» не моргнут.

— Конечно. Понты: прямо «мы тут заехали на час».

— Требуют перевести цену в российские рубли и возмущаются, что продавцы не знают курс.

— Они неисправимы.

— Пускай учатся правилам поведения в обществе.

— Они считают что Беларусь — это область России.

— Вижу и слышу их издалека.

— Их не победить — ни в мате, ни в хамстве.

— Невоспитанные хамы

— Хамство, высокомерие, наглость в общественных местах, попытки в магазинах всучить свои рубли.

