Белорусы возмущены хамством российских туристов

Белорусы возмущены хамством российских туристов1
- 18.05.2026, 13:00
- 2,812
Особенно шокирует хамство лихачей на дорогах.
Белорусы обсуждают российских туристов, которые наводнили нашу страну в праздничные дни в мае. Сайт Charter97.org приводит комментарии, которые оставили подписчики нашего аккаунта в TikTok под постом об их поведении:
— Отвратительно ездят на машинах.
@charter97.org «Сразу слышно»: как белорусы узнают туристов из России #беларусь #минск #новости #тренды #тикток #туристы #travel #viral #рекомендации #общество ♬ оригинальный звук - Хартия97
— Вчера 178 регион перед носом перестраивался не указывая повороты и не только передо мной.
— Нахально втискиваются в другой ряд, пропустишь, даже «спасибо» не моргнут.
— Конечно. Понты: прямо «мы тут заехали на час».
— Требуют перевести цену в российские рубли и возмущаются, что продавцы не знают курс.
— Они неисправимы.
— Пускай учатся правилам поведения в обществе.
— Они считают что Беларусь — это область России.
— Вижу и слышу их издалека.
— Их не победить — ни в мате, ни в хамстве.
— Невоспитанные хамы
— Хамство, высокомерие, наглость в общественных местах, попытки в магазинах всучить свои рубли.