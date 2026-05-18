WSJ: Пекин больше не может скрывать свою слабость 1 18.05.2026, 12:47

Китайские потребители резко сократили расходы из-за рисков и нестабильности.

Экономика Китая неожиданно показала спад сразу по нескольким направлениям. Свежие данные указывают падение темпов потребления, ухудшение ситуации в промышленности и долгосрочный кризис на рынке недвижимости, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Розничные продажи в апреле выросли всего на 0,2% по сравнению с прошлым годом — это худший показатель с 2022 года. Еще месяц назад рост составлял 1,7%. Промышленное производство также резко замедлилось — с 5,7% в марте до 4,1% в апреле.

Особенно тревожным сигналом стало падение инвестиций. Вложения в основные активы за первые четыре месяца года сократились на 1,6%, хотя в начале года экономика еще показывала рост. Экономисты отмечают, что кризис в строительном секторе продолжает давить на внутренний спрос и рынок труда.

Пекин пытается сохранять оптимизм. Власти заявляют, что экономика демонстрирует «устойчивость» несмотря на войну на Ближнем Востоке, рост цен на энергию и перебои в мировых цепочках поставок. Однако даже официальные представители признают рост внешних рисков и давление на бизнес.

При этом многие аналитики все чаще сомневаются в достоверности китайской статистики. Формально ВВП страны в первом квартале вырос на 5%, что соответствует целям правительства. Но слабые продажи, падение инвестиций и проблемы в недвижимости создают совсем другую картину внутри страны.

Главной проблемой Китая остается слабый внутренний спрос. Население экономит деньги на фоне нестабильности и кризиса рынка жилья, который долгие годы был основой китайского роста. Одновременно Пекин продолжает делать ставку на экспорт и масштабные вложения в технологии, искусственный интеллект и военную промышленность.

Эксперты предупреждают, что без восстановления потребления и доверия населения китайская экономика может столкнуться с куда более серьезным кризисом в ближайшие годы.

