Самая богатая австралийка вложила почти $100 млн в оборонный сектор США 1 18.05.2026, 19:30

Джина Райнхарт

Ее состояние оценивается в $43,8 млрд.

Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт через принадлежащую ей горнодобывающую компанию Hancock Prospecting Ltd. инвестировала почти $100 млн в акции американских оборонных компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на регуляторную отчетность.

Согласно документам, в первом квартале Hancock Prospecting приобрела акции оборонных компаний США RTX Corp., Northrop Grumman Corp., L3Harris Technologies Inc. и Lockheed Martin Corp. Совокупная стоимость этих бумаг по состоянию на 31 марта составляла $97 млн, отмечает агентство.

Помимо вложений в оборонный сектор компания Райнхарт увеличила позицию в канадской горнодобывающей компании Hudbay Minerals Inc. на 1,35 млн акций, а также приобрела долю в горнодобывающей компании США Newmont Corp. С учетом этих активов и уже имеющихся вложений в Teck Resources Ltd. и MP Materials Corp. компании горнодобывающего сектора составляют почти половину фондового портфеля Hancock объемом около $3,3 млрд, подсчитал Bloomberg.

72-летняя Райнхарт заработала основную часть своего состояния на разработке крупных месторождений железной руды в Западной Австралии. По данным Bloomberg Billionaires Index, ее состояние оценивается в $43,8 млрд.

Агентство отмечает, что в последние годы Райнхарт также активно инвестировала в редкоземельные элементы. По информации Bloomberg, она сформировала крупнейший за пределами Китая портфель таких активов.

На фоне этих вложений индекс MSCI World Metals & Mining с начала года вырос на 19%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 8,2%. Индекс MSCI World Aerospace & Defense за тот же период снизился на 3,5%.

Наращивание производства вооружений в США займет годы из-за ограниченных мощностей оборонной промышленности и истощения запасов на фоне поставок Украине и операций на Ближнем Востоке, писала The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа, конгрессе и оборонной отрасли.

В Пентагоне признали, что запасы вооружений сократились после поставок Киеву и ударов по иранским объектам в рамках операции «Полуночный молот» в 2025 году. По данным издания, США не располагают достаточными резервами боеприпасов для потенциального крупного конфликта.

Исполняющий обязанности финансового директора Пентагона Джулс Херст оценил расходы на операцию против Ирана примерно в $25 млрд, однако эксперты считают, что итоговая сумма будет выше, отмечает NYT.

Глава Lockheed Martin Джим Тайклет сообщил, что компания готова расширять выпуск систем Patriot и THAAD после утверждения финансирования со стороны Пентагона. Одновременно министр войны США Пит Хегсет заявил, что приоритетом остаются внутренние потребности американской армии. Ранее из-за перераспределения ресурсов были задержаны поставки HIMARS в Эстонию.

Трамп ранее заявлял, что оборонные компании США, включая Raytheon и Lockheed Martin, строят новые заводы для ускорения производства вооружений и сокращения сроков поставок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com