Поезда из Калининграда прибудут в Минск с многочасовым опозданием 18.05.2026, 19:25

Что говорят в БелЖД.

Два поезда, следующие из Калининграда через Минск 18 мая, опаздывают на несколько часов. Об этом сообщила Белорусская железная дорога со ссылкой на литовских коллег.

Два российских поезда, выехавшие из Калининграда 18 мая, задерживают на несколько часов. Такая оперативная информация поступила БелЖД от Литовских железных дорог. Опоздания объяснили техническими причинами.

«Так, поезд № 360 Калининград — Адлер проследует на станцию Гудогай с задержкой ориентировочно шесть-семь часов.

Поезд № 148 Калининград — Москва прибудет на территорию нашей страны с опозданием ориентировочно четыре-пять часов», — сообщили в БелЖД.

Там пообещали принять все возможные меры по сокращению времени задержки в пути следования по территории Беларуси.

Напомним, в начале мая в Литве произошли две аварии на железной дороге: в одном месте сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, в другом — несколько вагонов со щебнем.

