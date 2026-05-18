Под Светлогорском продают взлетно-посадочную полосу
- 18.05.2026, 19:14
Покупателей не нашлось.
С аукциона пытались продать старую взлетно-посадочную полосу, которая находится у деревни Чирковичи под Светлогорском. Однако сделка не состоялась, сообщается на сайте торговой площадки.
Объект был выставлен на торги 18 мая. Общая площадь участка — чуть более 9 га.
Продавцом указан гражданин Беларуси, начальная цена была 200 000 рублей. Сообщается, что победитель аукциона «не выявлен».
Судя по воспоминаниям местных жителей, около 30 лет назад здесь был аэроклуб, а потом место начали использовать для тренировки водительского мастерства и драг-рейсинга.