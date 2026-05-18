40-летний Лука Модрич поедет на пятый чемпионат мира 18.05.2026, 18:38

Лука Модрич

Обладатель «Золотого мяча» является капитаном сборной Хорватии.

Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич попал в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира 2026 года, сообщает Хорватский футбольный союз.

40-летний Модрич летом 2025 года подписал контракт с итальянским «Миланом». В текущем сезоне он провел за клуб 36 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Для Модрича вызов на чемпионат мира стал пятым в карьере. Со сборной Хорватии полузащитник дошел до финала турнира 2018 года и взял бронзу в 2022-м, а в 2023-м завоевал серебро Лиги наций. Всего на счету капитана национальной команды 28 голов в 196 матчах.

Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». По ходу карьеры полузащитник также выступал за английский «Тоттенхэм» и хорватское «Динамо» (Загреб).

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и пройдет в США, Канаде и Мексике. Хорватия попала в группу L, где сыграет со сборными Англии, Панамы и Ганы.

