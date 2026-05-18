Трамп назвал полную стоимость США

Трамп назвал полную стоимость США4
- 18.05.2026, 18:17
Президент США оценил стоимость страны вместе со всеми их ресурсами и природными достопримечательностями.
Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью журналу Fortune, что общая стоимость Соединенных Штатов составляет сотни триллионов долларов.
Журналисты спросили Трампа, какую сумму он бы приписал общей стоимости США вместе со всеми их ресурсами и природными достопримечательностями, такими как Большой каньон.
«Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов», — сказал глава государства.