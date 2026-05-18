TIME: США не могут отказаться от Персидского залива 2 18.05.2026, 18:51

Регион стал ключевым центром глобальных инвестиций и технологического сотрудничества.

США не могут позволить себе дистанцироваться от экономик стран Персидского залива, несмотря на рост региональной нестабильности и последствия конфликта с Ираном, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

За последний год страны Залива столкнулись с резкими колебаниями ситуации в регионе. На фоне визита американского президента в 2025 году были объявлены масштабные инвестиционные соглашения и планы взаимных вложений на триллионы долларов, а также углубление сотрудничества в сфере технологий и экономики.

Однако последующая эскалация конфликта с Ираном изменила ситуацию. Военные действия привели к ударам по инфраструктуре региона и временному перекрытию стратегически важного Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью и газом.

Эксперты отмечают, что хотя экономика стран Залива получила удар, фундаментальные планы трансформации не разрушены. Речь идет о переходе от сырьевой зависимости к диверсифицированным экономикам с развитием технологий, туризма, образования и международных инвестиций.

США, в свою очередь, заинтересованы в сохранении региона как ключевого центра глобальных инвестиций и технологического сотрудничества. Американские компании продолжают рассматривать Залив как важный рынок в сферах искусственного интеллекта, энергетики и инфраструктуры.

Отдельно подчеркивается стратегическая значимость стабильности в Ормузском проливе для мировой экономики. Его безопасность рассматривается как критически важный элемент глобальной торговли.

Несмотря на кризисы, страны Персидского залива остаются важным партнером США, а их экономическая трансформация — одним из ключевых направлений региональной политики Вашингтона.

