Ученые нашли новый маршрут к Луне 18.05.2026, 18:16

Он поможет сэкономить топливо.

Ученые смоделировали около 30 миллионов траекторий полета к Луне и обнаружили новый маршрут, который позволяет космическим аппаратам тратить меньше топлива. Новый путь сокращает необходимое изменение скорости минимум на 58,8 метра в секунду.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Авторы исследования заявили, что новый маршрут использует особенности гравитации Земли и Луны, чтобы уменьшить расход топлива во время полета.

По словам главного автора работы, исследователя Университета Коимбры в Португалии Аллана Кардека де Алмейды Жуниора, в космических полетах даже один метр в секунду имеет большое значение, ведь каждое изменение скорости требует значительного количества горючего.

Самый эффективный маршрут оказался не самым коротким. Сначала космический аппарат приближается к Луне, а затем входит в специальный гравитационный коридор возле точки Лагранжа L1 — области, где силы притяжения Земли и Луны уравновешиваются.

Исследователи объяснили, что между Землей и Луной существует огромное количество возможных траекторий. Даже небольшие изменения стартовых условий могут полностью изменить маршрут аппарата.

Чтобы проанализировать эти варианты, команда использовала математический метод теории функциональных связей. Он позволил заложить часть физических условий сразу в расчеты и значительно упростить поиск оптимального пути.

В модели учитывали только Землю, Луну и космический аппарат. Особое внимание уделили области возле точки L1, где аппараты могут двигаться по нестабильным орбитам Ляпунова. Вокруг этих орбит существуют так называемые стабильные и нестабильные гравитационные «коридоры», которые работают как естественные космические магистрали.

Авторы исследования отметили, что после вхождения в такой коридор гравитация сама помогает перемещать аппарат практически без дополнительных затрат горючего.

Полет поделили на два этапа. Сначала аппарат покидает околоземную орбиту высотой 167 километров и движется к области L1. Затем он переходит на траекторию, которая ведет к лунной орбите.

Ученые проверили примерно 30 миллионов возможных маршрутов. Для сравнения, предыдущие исследования анализировали лишь около 280 тысяч траекторий.

Наиболее неожиданным результатом стало то, что самый дешевый с точки зрения расхода топлива маршрут предполагает близкий облет Луны перед входом в гравитационный коридор L1. Такой маневр работает как гравитационный толчок и позволяет меньше использовать двигатели.

Исследователи также установили, что весь перелет от Земли до лунной орбиты через L1 требует изменения скорости примерно 3991,6 метра в секунду и длится около 32 дней.

Хотя этот маршрут не является самым быстрым, он может быть полезным для будущих миссий благодаря экономии топлива, возможности дольше оставаться у точки L1 и более гибкому планированию полетов.

Авторы работы отметили, что модель пока не учитывает влияние гравитации Солнца. По их мнению, в реальных условиях это может открыть еще более экономные маршруты, но только в определенные периоды расположения небесных тел.

