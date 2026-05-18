Беларусь становится ядерным плацдармом: Украина отреагировала на учения Минска и Москвы 1 18.05.2026, 18:07

Учения создают угрозу системе нераспространения ЯО и международной безопасности.

Размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и проведение совместных ядерных учений формируют серьезный вызов существующей системе глобальной безопасности.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что совместная отработка ядерных сценариев противоречит ключевым положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Речь идет о запрете передачи контроля над ядерными технологиями государствам без ядерного статуса.

В МИД отметили, что размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси у границ НАТО фактически меняет архитектуру региональной безопасности.

Такой шаг, по оценке ведомства, создает опасный прецедент для других государств.

В МИД заявили, что подобные действия подрывают международное право и усиливают напряженность.

В качестве ответа рассматривается усиление санкционного давления на Россию и Беларусь, увеличение поддержки Украины, а также расширение присутствия союзников НАТО на восточном фланге и углубление сотрудничества с Киевом в сфере безопасности.

Отметим, что в Беларуси стартовали учения воинских подразделений по отработке вопросов боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием российской стороны.

