В Гомельской области анонсировали масштабные «учения»3
- 18.05.2026, 17:38
«Условные ракетные удары с массовым количеством пострадавших».
В Хойниках анонсировали масштабные учения, где отработают действия при «условных ракетных ударах с массовым количеством пострадавших», сообщило 15 мая местное провласное издание. В областном управлении МЧС проинформировали о скорой проверке системы оповещения.
Учения должны пройти с участием районных служб и гражданской обороны. Для инструктажа в райисполкоме по этому поводу даже провели «важный семинар-совещание». Глава района Дмитрий Шпиганович и начальник РОЧС Виктор Сацура говорили, что цель учений — «обеспечить организованное и оперативное реагирование всех служб на возможные чрезвычайные ситуации любого характера».
«В сценарии, помимо стандартных отработок действий при подтоплении населенных пунктов, авариях на коммунальных сетях (отключение воды, тепла) и «условных» ракетных ударах с массовым количеством пострадавших, особое внимание было уделено вопросам совершенствования системы оповещения и комплекса мер по защите населения», — сообщила районка.