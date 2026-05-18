Россия столкнется с меньшими доходами от СПГ
- 18.05.2026, 17:14
Разворот в Азию удваивает издержки.
После сокращения поставок в Европу Россия пытается переориентировать экспорт сжиженного природного газа на азиатские рынки, однако такая стратегия резко увеличивает издержки и снижает прибыльность поставок. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
По данным агентства, логистика поставок СПГ в Азию обходится как минимум вдвое дороже по сравнению с европейским направлением. Если путь из Ямала в Северо-Западную Европу занимает около 17–20 дней, то доставка в Азию растягивается до 50–80 дней в зависимости от маршрута.
Особенно дорогими остаются рейсы вокруг мыса Доброй Надежды и по Северному морскому пути. Последний требует использования дефицитных ледовых танкеров Arc7, что дополнительно увеличивает расходы.
Стоимость транспортировки в Европу оценивается примерно в 1–1,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (ммБту), тогда как доставка в Индию обходится уже в 2,5–5 долларов. Самым дешевым вариантом пока считается маршрут через Суэцкий канал с перегрузкой в Мурманске.
Дополнительной проблемой для Москвы становятся санкционные риски. Индия уже отказалась от части партий российского СПГ с попавшего под американские ограничения завода, посчитав поставки слишком дорогими и рискованными.
Ситуация может ухудшиться еще сильнее: Евросоюз намерен полностью отказаться от российского СПГ с 2027 года. На этом фоне Кремль пытается заключать долгосрочные контракты с азиатскими покупателями, однако переговоры идут тяжело из-за высоких затрат и опасений партнеров попасть под вторичные санкции.