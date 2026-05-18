Китай озвучил темы переговоров с Путиным 18.05.2026, 17:01

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Getty Images

В Пекине визит российского диктатора назвали частью «рутинных контактов».

Во время предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина в Китай стороны планируют обсудить сотрудничество и международные вопросы, представляющие общий интерес, сообщает Global Times.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что предстоящая поездка станет для Путина уже 25-м визитом в КНР.

По его словам, во время встречи лидеры Китая и России планируют обсудить двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также международные и региональные вопросы.

В Пекине отметили, что переговоры будут касаться тем, которые представляют «общий интерес» для обеих стран.

При этом прямо об Украине китайская сторона не упоминала.

По данным Reuters, Россия возлагает большие надежды на визит Путина в Китай.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отношения между Москвой и Пекином «особенно привилегированным и стратегическим партнерством».

«Мы возлагаем очень серьезные надежды на этот визит», - заявил он.

По его словам, в российскую делегацию войдут вице-премьеры, министры и руководители крупных компаний.

Пескова также спросили о возможном обсуждении проекта газопровода «Сила Сибири-2», который должен соединить арктические месторождения РФ с Китаем через Монголию.

Он ответил, что в ходе переговоров стороны рассмотрят все вопросы экономической повестки дня двусторонних отношений.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай 20 мая. Поездка должна состояться всего через несколько дней после саммита лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине.

По данным South China Morning Post, Путин будет находиться в Китае один день, а сам визит называют частью «рутинных контактов» между Москвой и Пекином.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com