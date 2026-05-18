Россия пытается скрыть от мира реальные потери нефтяного сектора 18.05.2026, 16:49

Только за первые несколько месяцев этого года объемы нефтепереработки сократились на 10%.

Украина получила новые российские документы с оценкой потерь РФ от войны в Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

По его словам, Россия пытается скрыть эту оценку как от мира, так и от внутренней российской аудитории. В частности, первым весомым фактором является сокращение числа действующих нефтяных скважин.

«Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах», – сказал президент.

Второй индикатор, по словам главы государства, – это сокращение нефтепереработки как минимум на 10% за несколько месяцев 2026 года.

«Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем наращивать это направление наших активных действий», – отметил Зеленский.

Президент Украины также сообщил о проблемах РФ в банковской сфере. Он отметил, что 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые иным путем не решить. И еще 8 банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов.

«Оптимистичны для нас и показатели дефицита федерального бюджета в этом году, а именно уже почти 80 миллиардов долларов на пятом месяце года, и это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов», – сообщил Зеленский.

Он добавил, что поручил руководителю СЗРУ распространить полученную информацию о попытках России привлечь мировые компании к исправлению кризисной финансовой ситуации и схемам обхода санкций.

- В частности, мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также иную экономическую эксплуатацию полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров. Фиксируем и попытки привлечь в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира. Знаем, как противодействовать, – заявил глава украинского государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com