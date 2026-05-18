Предает ли Трамп Тайвань? 3 18.05.2026, 16:01

Президент Тайваня призвал США не прекращать военную поддержку острова.

Президент Тайваня Лай Чинг Тэ публично призвал США не прекращать военную поддержку острова после заявлений президента США Дональда Трампа на фоне переговоров с Китаем, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Лай подчеркнул, что поставки американского оружия являются «жизненно важным элементом» для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. По его словам, безопасность острова не должна становиться предметом политического торга между Вашингтоном и Пекином.

«Мир и стабильность в Тайваньском проливе не будут принесены в жертву в результате переговоров», — заявил тайваньский лидер.

Поводом стали комментарии Трампа после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент сообщил журналистам, что вопрос поставок оружия Тайваню подробно обсуждался с китайской стороной, несмотря на прежние обязательства США не согласовывать подобные решения с Пекином.

На Тайване опасаются, что Белый дом может использовать оборонные контракты как часть более широкой сделки с Китаем. Сейчас Тайбэй ожидает одобрения американского пакета вооружений на сумму около 14 миллиардов долларов, включая ракеты, системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками.

Представитель Тайваня в США Александр Юи заявил, что остров не является зачинщиком конфликта и лишь пытается защитить себя от давления со стороны Китая.

«Мы верим в мир через силу», — подчеркнул он, сравнив действия Пекина с попыткой злоумышленника проникнуть в чужой дом.

Несмотря на резонанс вокруг слов Трампа, представители администрации США заверили, что официальная политика Вашингтона в отношении Тайваня пока не изменилась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com