Студенты создали авто с рекордной экономичностью

0,11 литра на 100 километров, но есть нюанс.

Команда студентов Университета Бригама Янга (BYU) в США построила автомобиль, который показал невероятный результат — около 0,11 литра топлива на 100 км, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Этот показатель многократно превосходит даже самые экономичные серийные гибриды. Для сравнения, Toyota Prius сжигает примерно 4,1–4,5 л/100 км, а современные гибриды Honda и Toyota находятся в похожем диапазоне.

Однако рекордный результат не достигнут просто так. Автомобиль создан исключительно для инженерных соревнований и не предназначен для дорог общего пользования. Его масса составляет всего около 49 кг, он лишен базового комфорта, включая кондиционер, а максимальная скорость ограничена примерно 37 км/ч.

Конструкция максимально облегчена: карбоновый кузов, минимальная механика и строгие ограничения для водителя — по росту и весу. В бак заливается всего 30 мл этанола, а заезд проводится в полностью контролируемых условиях.

Инженеры отмечают, что в теории такой автомобиль мог бы проехать расстояние от Юты до Нью-Йорка на одном литре топлива, но в реальности это невозможно из-за ограничений скорости и условий эксплуатации.

Несмотря на это, проект показывает, насколько далеко можно продвинуть технологии экономии топлива — особенно на фоне перехода автопрома к гибридным и электрическим системам.

