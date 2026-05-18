Карта закрытых лесов в Беларуси выглядит как военная схема 1 Виктор Ягун

18.05.2026, 16:15

География ограничений вызывает вопросы.

По состоянию на 15 мая власти Беларуси официально ввели ограничения на посещение лесов в 19 районах страны. Анализ географии этих ограничений привлекает особое внимание с точки зрения безопасности: 12 районов непосредственно прилегают к государственной границе с Украиной, Польшей и Литвой. Другие районы формируют с ними единый территориальный массив на западе и юго-западе страны.

Формально речь идет о противопожарных мерах и сезонных ограничениях. Однако сама конфигурация закрытых территорий, их концентрация именно в приграничной зоне, а также общий контекст последних заявлений и действий Минска заставляют рассматривать эти меры также в военно-политической плоскости.

В современной военной практике ограничения доступа гражданского населения к лесным и приграничным районам традиционно используются для обеспечения скрытого перемещения войск, развертывания полевой логистики, создания временных складов боеприпасов и горючего, обустройства командных пунктов и инженерных позиций. Кроме того, такие меры минимизируют риски утечки информации через фото- и видеофиксацию передвижения техники и личного состава.

Особенно важно, что эти ограничения накладываются на фоне сообщений украинской разведки об активизации военной инфраструктуры на территории Беларуси и увеличении интенсивности совместной военной деятельности Минска и Москвы.

Первое — украинское направление

Наибольшее внимание привлекает южная и юго-западная часть Брестской области, граничащая с Волынской и Ровенской областями Украины. Именно этот участок является важным с точки зрения украинской логистики, поскольку через Волынь проходит значительная часть транспортных и железнодорожных маршрутов, обеспечивающих поставки западной военной помощи.

В этом контексте потенциально могут рассматриваться два оперативных сценария.

Первый — создание угрозы на Волынском направлении, в частности в районе Ковеля и Луцка. Даже без масштабного наступления само появление риска удара со стороны Беларуси заставляет Украину удерживать значительные резервы на северной границе и рассредоточивать силы, которые могли бы быть использованы на других участках фронта.

Второй сценарий связан с направлением Сарны — Ровно — Вараш. Его стратегическое значение определяется как наличием критически важной железнодорожной инфраструктуры, так и расположением Ровенской АЭС. Создание даже ограниченной военной угрозы этому району имело бы значительный военно-политический и психологический эффект, а также могло бы существенно повлиять на логистику украинских сил.

Второй потенциальный вектор — западный, связанный с так называемым Сувалкским коридором

Речь идет об узком участке между Беларусью и Калининградской областью РФ, который соединяет страны Балтии с основной территорией НАТО. В западных военных оценках это направление уже много лет считается одним из наиболее уязвимых в системе безопасности Альянса.

Концентрация закрытых районов в западной части Беларуси теоретически создает условия для скрытого развертывания сил вблизи польской и литовской границ. В случае кризисного сценария это могло бы использоваться для демонстрации силы, провокаций или создания потенциальной угрозы сухопутному сообщению между странами Балтии и остальной территорией НАТО.

В то же время необходимо учитывать и другой, не менее вероятный сценарий — демонстративно-психологический.

Беларусь и Россия могут сознательно формировать атмосферу постоянной военной угрозы на северном направлении без намерения перехода к немедленным активным действиям. Основная задача в таком случае — заставить Украину, Польшу и страны Балтии удерживать значительные силы вдоль границ, распыляя резервы, ресурсы ПВО и логистические возможности.

Именно поэтому текущую ситуацию не стоит трактовать как непосредственный признак неизбежного наступления. Однако совокупность факторов — география ограничений, синхронизация с агрессивной риторикой Минска, военная активность РФ и Беларуси и стратегическое значение приграничных районов — объективно создает основания для повышенного внимания со стороны Украины и стран НАТО.

На данном этапе речь идет скорее о формировании условий и возможностей, чем о подтвержденном намерении немедленного применения силы. Но в условиях современной войны именно такие подготовительные действия часто становятся элементом более широкой стратегии давления, дестабилизации и принуждения противника к распылению ресурсов.

Виктор Ягун, Facebook

