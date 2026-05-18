Путин прошел точку невозврата 2 18.05.2026, 16:17

Уступки Москве повысят риск нового конфликта.

Режим Путина все глубже берет курс на долгую конфронтацию с Западом, а война против Украины уже изменила страну так, что возврата к прежней модели отношений с Европой и США практически не осталось. К такому выводу приходят аналитики журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы отмечают, что Кремль теперь рассматривает войну не только как борьбу за Украину, но и как попытку пересмотреть весь мировой порядок после холодной войны. Путин все чаще представляет Россию как «цивилизацию в осаде», ведущую экзистенциальную борьбу с Западом.

Экономика страны постепенно переводится на военные рельсы. Официальные расходы на оборону в 2025 году достигнут рекордных 145 миллиардов долларов, а реальные траты могут быть еще выше. Военные заводы работают в усиленном режиме, а значительная часть экономики уже зависит от оборонных заказов.

При этом Россия активно укрепляет связи с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Москва получает вооружения и технологии, а взамен помогает союзникам усиливать давление на США и их партнеров. В статье этот блок называют новой «осью потрясений».

Несмотря на огромные потери в Украине, российская армия, по мнению экспертов, сможет восстанавливаться. Кремль делает ставку на массовую армию, производство дронов, ракет и развитие систем радиоэлектронной борьбы. Авторы считают, что после завершения войны Москва может начать готовиться к новым атакам уже против стран НАТО.

Особую тревогу вызывает то, что Россия уже ведет скрытую войну против Европы — через диверсии, кибератаки, давление миграцией и попытки дестабилизации западных обществ.

Eсли США и Европа попытаются «заморозить» проблему России ради переключения внимания на Китай, Кремль воспримет это как слабость. По их мнению, уступки Москве сегодня лишь увеличат риск еще более масштабного конфликта в будущем.

