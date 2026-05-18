Как американские военные придумывают названия для операций 18.05.2026, 15:37

Некоторые из них звучат как боевики.

В последние годы Пентагон использовал такие коды, как «Эпическая ярость», «Мужественный всадник», «Полуночный молот» и «Южное копье». Формально они обозначают разные кампании — от ударов на Ближнем Востоке до операций в Карибском регионе. Однако в публичном пространстве эти названия часто вызывают ироничную реакцию и мемы, включая сравнения с названиями боевиков или видеоигр, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Министр обороны США Пит Хегсет, по мнению наблюдателей, склонен выбирать названия, которые подчеркивают силу и агрессивность операций. Но эффект иногда оказывается противоположным — вместо устрашения они становятся объектом насмешек.

Исторически же подход к названиям операций был куда более сдержанным. Уинстон Черчилль еще во время Второй мировой войны предупреждал, что коды не должны быть «самодовольными или чрезмерно самоуверенными», чтобы не звучать неуместно, если операция окажется неудачной.

В прошлом США и союзники использовали разные системы — от нейтральных цветов до компьютерных генераторов кодовых слов. Многие операции получали более сухие названия, призванные подчеркнуть политическую легитимность действий.

Но были и исключения. История знает «Пустынный лис», «Непоколебимый джаз» и другие примеры, которые со временем стали предметом критики или шуток.

Сегодня же, по мнению экспертов, США все чаще используют названия как элемент информационной стратегии — чтобы влиять на восприятие операций внутри страны и за рубежом.

