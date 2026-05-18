Министр финансов США призвал к жестким санкциям против Ирана

Министр финансов США призвал к жестким санкциям против Ирана1
- 18.05.2026, 15:43
Бессент прибыл в Париж на встречу министров финансов G7.
Министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников усилить санкционное давление на Иран на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении конфликта, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Выступая в Париже на встрече министров финансов G7, Бессент заявил, что Вашингтон призывает все страны «присоединиться к санкционным режимам», чтобы перекрыть незаконные финансовые потоки, которые, по его словам, «подпитывают военную машину Ирана».
Он подчеркнул, что цель США — «вернуть эти деньги иранскому народу», не уточнив механизмы реализации этой инициативы.
В Париже министры финансов и главы центробанков обсуждают глобальные экономические дисбалансы, доступ к критически важным минералам, экономические преступления и последствия конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине. При этом вопрос санкций против Ирана официально не включен в повестку встречи.
Президент США Дональд Трамп отдельно заявил, что «время у Ирана на исходе», предупредив в соцсетях, что Тегерану необходимо действовать быстро, иначе последствия будут серьезными.
Бессент прибыл в Париж после визита в Пекин, который он назвал «успешным», отметив, что Трамп и Си Цзиньпин провели значительное время в переговорах.
Параллельно Франция проводит конференцию «Никаких денег для террора» («No Money For Terror»), где более 50 стран обсуждают меры против финансирования терроризма, включая использование криптовалют.