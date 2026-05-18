Пропагандистка Симоньян заявила, что живет в страхе из-за дронов ВСУ

Пропагандистка Симоньян заявила, что живет в страхе из-за дронов ВСУ6
- 18.05.2026, 14:49
Украинские БПЛА все чаще залетают в Московскую область.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что после ударов по Москве её дети уже около месяца спят в коридоре и гардеробной. Об этом она рассказала в ток-шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1».
По её словам, из-за угрозы беспилотников в столичном регионе «неприятно и страшно», а происходящее, по её мнению, является попыткой Украины спровоцировать внутреннюю нестабильность в России и усилить общественное напряжение.
На фоне обсуждения недавних атак на Москву и Подмосковье она также высказала мнение, что подобные удары направлены на запугивание населения и могут привести к росту внутреннего противостояния.
В ходе той же передачи сенатор Олег Морозов признал, что удары стали «ближе к каждому» и приобрели более массированный характер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки по территории Московского региона являются ответом на продолжающееся ведение войны Россией и удары по украинским городам, подчеркнув необходимость её завершения.