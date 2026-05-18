Минчанка лишила родительских прав отца дочери, просто чтобы его «лишний раз не тревожить» 18.05.2026, 15:18

Он видел дочь восемь лет назад.

В Минске суд рассмотрел гражданское дело о лишении родительских прав отца 12-летней девочки. В заседании также участвовал прокурор, сообщили в агентстве «Минск-Новости».

Жительница столицы рассказала, что много лет назад состояла в отношениях с иностранцем, с которым планировала создать семью. После рождения дочери мужчина официально признал отцовство, однако со временем пара рассталась.

Позже отец ребенка вернулся на родину, где создал новую семью. В Беларусь он приезжает редко, хотя у него остается дом под Минском. По словам истицы, родственники мужчины даже не знают о существовании дочери.

Сама женщина также вышла замуж и сохранила с бывшим партнером нормальные отношения. Она не обращалась в суд за алиментами и не принимала от него материальную помощь. Почему решила все-таки обратиться в суд? Просто чтобы лишний раз не тревожить мужчину по поводу согласия на выезд дочери за границу или смену регистрации.

Как сообщила старший помощник прокурора Советского района Татьяна Литвинчук, ответчик полностью признал иск. Он пояснил, что не планирует участвовать в воспитании дочери, хотя при необходимости готов оказывать финансовую поддержку. Последний раз мужчина видел ребенка в 2018 году.

Изучив материалы дела, выслушав стороны и мнение прокурора, суд принял решение лишить мужчину родительских прав в отношении дочери.

