«Где их деньги?»
- 18.05.2026, 12:28
Белорусы ставят серьезные вопросы о пенсионной системе.
Белорусов старше 65 лет в стране уже заметно больше, чем детей младше 15 лет. Такой дисбаланс может привести к ряду проблем. Сейчас на десять работающих в экономике приходится примерно четыре пенсионера. Ранее ожидалось, что через 25 лет те же десять занятых будут фактически содержать уже шестерых получателей пенсий. Но с учетом обновленных демографических данных эта нагрузка может оказаться еще больше, и денег на выплату даже мизерной пенсии просто не будет хватать.
Читатели сайта Charter97.org обсуждают эту информацию в TikTok и дают советы властям, как решить проблему. Приводим некоторые комментарии:
— Вообще не понимаю. Работаю с 16 лет, почти 40 лет стажа. И меня кто—то будет содержать? Я эту пенсию заработала!
— У милиционеров спроси, которые мало того что рано выходят на пенсию, так она ещё и выше обычной.
— Мне 65, работаю, сын тоже работает, нашими налогами и выплатами получается две моих пенсии.
— Пенсионеры работают и делают отчисления в пенсионный фонд.
— Все, кто получает пенсию, заработали ее выплачивая налоги. У меня стаж 42 года, а пенсия небольшая, работала воспитателем в детском саду, никто меня не кормит, я себе заработала за столько лет работы.
— Пенсионеры работают из-за того, что на пенсию не прожить.
— Уменьшите зарплату чиновников
— У меня зарплата меньше чем у некоторых пенсия. И что я получу, когда выйду на пенсию? Социальную? 297 руб? А жить как?
— Извините, а на наши зарплаты прожить можно?
— Больше половины не доживает до пенсии. Где их деньги?
— Хватит людям чушь нести, дайте пожить спокойно! Сколько можно повышать возраст? Уже люди до пенсии не доживают.