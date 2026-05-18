«Где их деньги?» 18.05.2026, 12:28

Белорусы ставят серьезные вопросы о пенсионной системе.

Белорусов старше 65 лет в стране уже заметно больше, чем детей младше 15 лет. Такой дисбаланс может привести к ряду проблем. Сейчас на десять работающих в экономике приходится примерно четыре пенсионера. Ранее ожидалось, что через 25 лет те же десять занятых будут фактически содержать уже шестерых получателей пенсий. Но с учетом обновленных демографических данных эта нагрузка может оказаться еще больше, и денег на выплату даже мизерной пенсии просто не будет хватать.

Читатели сайта Charter97.org обсуждают эту информацию в TikTok и дают советы властям, как решить проблему. Приводим некоторые комментарии:

— Вообще не понимаю. Работаю с 16 лет, почти 40 лет стажа. И меня кто—то будет содержать? Я эту пенсию заработала!

— У милиционеров спроси, которые мало того что рано выходят на пенсию, так она ещё и выше обычной.

— Мне 65, работаю, сын тоже работает, нашими налогами и выплатами получается две моих пенсии.

— Пенсионеры работают и делают отчисления в пенсионный фонд.

— Все, кто получает пенсию, заработали ее выплачивая налоги. У меня стаж 42 года, а пенсия небольшая, работала воспитателем в детском саду, никто меня не кормит, я себе заработала за столько лет работы.

— Пенсионеры работают из-за того, что на пенсию не прожить.

— Уменьшите зарплату чиновников

— У меня зарплата меньше чем у некоторых пенсия. И что я получу, когда выйду на пенсию? Социальную? 297 руб? А жить как?

— Извините, а на наши зарплаты прожить можно?

— Больше половины не доживает до пенсии. Где их деньги?

— Хватит людям чушь нести, дайте пожить спокойно! Сколько можно повышать возраст? Уже люди до пенсии не доживают.

