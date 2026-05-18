СВР Украины: Кремль это скрывает 18.05.2026, 12:07

Данные украинской разведки.

В российской банковской системе фиксируются признаки системного кризиса, при этом, как утверждается, власти РФ пока частично скрывают его внешние проявления. Об этом говорится в докладе прокремлевского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, на который ссылается Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, доля проблемных активов в российских банках превысила 10%. Отмечается, что именно этот уровень Международный валютный фонд считает критическим порогом начала банковского кризиса, при этом показатель уже третий месяц подряд остаётся выше этого значения.

Эксперты описывают ситуацию как «латентный» кризис, поскольку ухудшение состояния сектора, по их оценкам, маскируется за счёт реструктуризации проблемных кредитов и высокой доли государственных банков.

Также указывается, что рост ВВП России за последний год замедлился до 0,4%, а объём просроченной задолженности между компаниями впервые превысил 8 трлн рублей. Кроме того, почти половина российских предприятий заявляет о задержках платежей как об одной из ключевых проблем ведения бизнеса.

