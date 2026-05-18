Глава разведки Эстонии рассказал о сложном выборе Путина 18.05.2026, 12:21

Украина меняет ситуацию.

Руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Reuters заявил, что у Владимира Путина остаётся ограниченный набор вариантов действий в Украине, поскольку российская армия не демонстрирует значимого продвижения на фронте, а санкционное давление со стороны Запада постепенно истощает ресурсы страны.

По его оценке, на пятом году полномасштабной войны Россия несёт потери, превышающие темпы пополнения армии, а проведение всеобщей мобилизации может оказаться политически непопулярным и создать риски для внутренней стабильности.

Розин отметил, что эти факторы, по его мнению, уже оказывают влияние на процесс принятия решений в Москве, в том числе на высшем уровне, хотя оценить личную позицию Путина сложно.

Он также подчеркнул, что ухудшение финансового положения России связано прежде всего с санкциями против банковского сектора, которые «существенно сказываются» на экономике, а также с ограничениями на экспорт нефти, сокращающими доходы бюджета.

По словам главы эстонской разведки, российскому руководству приходится делать всё более сложный выбор в текущих условиях, и дальнейшее развитие ситуации остаётся труднопредсказуемым.

Эстония, являясь одним из активных сторонников Украины в НАТО и ЕС, призывает союзников продолжать усиливать давление на Москву. «Сейчас не время колебаться — санкции нужно продолжать», — заявил Розин.

