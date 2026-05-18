Более 600 работников в Минске месяцами ждали зарплату
- 18.05.2026, 11:52
Что произошло?
В Первомайском районе Минска прокуратура добилась погашения крупной задолженности по зарплате перед сотрудниками двух частных компаний. Общая сумма невыплаченных денег превысила 5 миллионов рублей.
Как сообщили в прокуратуре, одна из организаций, работающая в сфере маркетинга, задолжала зарплату 429 сотрудникам за два месяца. Сумма долга составила почти 2,9 млн рублей.
Еще одна компания — разработчик программного обеспечения — не выплатила более 2,8 млн рублей 250 работникам.
После проверки прокуратура вынесла руководителям организаций предписания с требованием немедленно погасить задолженность.
В итоге компании выплатили сотрудникам всю задержанную зарплату в полном объеме.