18 мая 2026, понедельник, 12:32
Более 600 работников в Минске месяцами ждали зарплату

Более 600 работников в Минске месяцами ждали зарплату

Что произошло?

В Первомайском районе Минска прокуратура добилась погашения крупной задолженности по зарплате перед сотрудниками двух частных компаний. Общая сумма невыплаченных денег превысила 5 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, одна из организаций, работающая в сфере маркетинга, задолжала зарплату 429 сотрудникам за два месяца. Сумма долга составила почти 2,9 млн рублей.

Еще одна компания — разработчик программного обеспечения — не выплатила более 2,8 млн рублей 250 работникам.

После проверки прокуратура вынесла руководителям организаций предписания с требованием немедленно погасить задолженность.

В итоге компании выплатили сотрудникам всю задержанную зарплату в полном объеме.

