В России закипает битва жабы с гадюкой 4 Василь Верас, «Салідарнасць»

21.05.2026, 10:16

Российские пропаганды сцепились из-за Чингисхана.

Совсем недавно «Салідарнасць» писала о том, как белорусов от россиян отличает отношение к Золотой Орде. И словно по заказу московские политруки подбросили свежий материал на эту тему.

Всё началось с того, что Верховный хурал Республики Тува (родина Сергея Шойгу, многолетнего сподвижника Владимира Путина) утвердил орден Субэдэя, который будут вручать «за исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу».

Этот монгольский полководец считается главным военным стратегом и «самым свирепым псом» Чингисхана. Во многом именно благодаря Субэдэю Северо-Восточная Русь была почти целиком разорена.

Именно этот военачальник устроил знаменитую ритуальную расправу над пленными после битвы на реке Калка. Монголы положили их под деревянные доски, на которых устроили пир, в результате чего русские князья были задавлены насмерть.

На счету Субэдэя немало вырезанных городов, включая Москву, которая тогда была буквально стерта с лица земли. Летопись гласит на этот счет: «люди избиша от старца и до сущих младенец» (перебили всех от стариков до младенцев). Опустевший город сожгли. На месте нынешней российской столицы тогда остались лишь пепелище и горы трупов.

«Орда через кровь и боль сделала жизнь простого русского народа гораздо лучше и спокойнее»

Известный российский пропагандист Сергей Мардан развил порыв хурала, предложив уже на федеральном уровне учредить орден Чингисхана:

«Потомки Чингисхана кардинально уменьшили масштабы постоянной (!) войны на Руси.

Массовые убийства при взятии монгольскими туменами русских городов чаще были вызваны как недоговороспособностью князей, так и попранием всех правил того времени…»

Далее Мардан расписывает преимущества средневековой татаро-монгольской системы налогообложения по сравнению с нынешней российской (!!! – С.):

«Для простых сословий ордынская дань составляла всего 10% после продажи результата труда или от иного дохода. А для купцов и того меньше – небольшой процент с оборота.

Вы на минуточку просто сравните это с нынешней российской системой налогообложения. НДС, налог на прибыль, НДФЛ, выплаты в какие-то соцфонды и прочие бесконечные поборы, после которых вам остается лишь шкурка от банана».

(Боец идеологического фронта, восхваляя Золотую Орду, похоже, и сам не понял, что при этом опустил современную РФ ниже плинтуса – С.)

Вывод же Мардана таков:

«В целом, Орда через кровь и боль сделала жизнь простого русского народа (!) и Русской Церкви гораздо лучше и спокойнее, чем она была до того. А князей научила нормальному государственному управлению, политике, работе исполнительной власти и т.д.

Так что, если уж ставить памятники Сталину, то Чингисхан точно свой памятник с благодарностью от русского народа заслужил».

«Можно преспокойно плюнуть на могилы миллионов замученных людей»

Резюме Сергея Мардана назвал «совершенно справедливым» Александр Дугин. Но с любимым писателем правителя Беларуси согласились не все.

Имперец Дмитрий Конаныхин написал текст, который перепостили многие из z-сообщества:

«Концентрированная подлость не имеет пределов. Оказывается, татары вырезали Рязань по вине князей, стоявших за веру христианскую.

Как удобно быть Марданом!

Оказывается, Киев был вырезан так, что черепа хрустели под копытами много десятилетий — потому что русские не хотели платить всего лишь десятину.

Как удобно быть Марданом!

Оказывается, татары пировали на помосте, под которым трещали «кости русских князей, потому что это русские князья воевали между собой, а татарва принесла глупым русским мир.

Как удобно быть Марданом!

Оказывается, можно преспокойно плюнуть на могилы миллионов замученных русских людей, чтобы, как черный пудель, выслуживаться.

И стать Марданом».

А оперный певец Сергей Москальков добавил:

«Ига-то никакого не было, оказывается по мнению Мардана Иудана. Это русские сами такие дикие и отсталые. Теперь еще и по сравнению не только с Европой, но и Азией».

P.S. Салідарнасці

К этому шедевральному раунду битвы жабы с гадюкой можно добавить только одно.

Да, вы именно такие, как сами о себе пишете. Дикие. Отсталые. Подлые. Преспокойно плюющие на могилы миллионов замученных людей. А история в данном случае лишь зеркало, в котором отражается российская современность.

