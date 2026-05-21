21 мая 2026, четверг, 11:31
Трамп заявил, что США освобождают Кубу

11
  21.05.2026, 10:05
  • 3,124
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

И помогают кубинскому народу.

Соединенные Штаты Америки освобождают Кубу. Однако эскалации не будет.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

«У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу», - сказал Трамп.

В то же время на вопрос, стоит ли ожидать какой-то эскалации с Кубой, президент США ответил, что ее не будет.

«Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что она нужна. Смотрите, все разваливается. Это беспорядок, и они (кубинцы (ред.) будто потеряли контроль», - добавил он.

