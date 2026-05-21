21 мая 2026, четверг, 11:31
  21.05.2026, 10:34
Путин дал секретное поручение российским спецслужбам

Оно касается высшего руководства Украины.

Диктатор Владимир Путин потребовал от российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать ее поддержку со стороны стран Запада. Об этом предупредила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, Путин требует от российских спецслужб дискредитировать мобилизацию в Украине и военное руководство, которое занимается комплектованием Сил обороны.

Перед российскими спецслужбами также поставлена задача выставить в невыгодном свете президента Украины Владимира Зеленского, членов его семьи и его команду.

Кроме того, российские спецслужбы будут пытаться активизировать в медиа скандалы вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и Юлии Мендель, которая ранее была пресс-секретарем Зеленского.

СВР подчеркнула, что для выполнения этих задач российские спецслужбы будут от имени органов власти создавать фейковые документы и вбрасывать их в информационное пространство.

К раскачиванию внутренней ситуации в Украине россияне могут привлечь бывших украинских политиков, экспертов и т. д. Подорвать поддержку Украины со стороны международных партнеров Кремль будет пытаться при помощи своих прокси СМИ.

В список этих СМИ входят международные ресурсы, которые уже отметились распространением фейков про Украину.

