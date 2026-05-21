Путин дал секретное поручение российским спецслужбам

Путин дал секретное поручение российским спецслужбам6
- 21.05.2026, 10:34
Оно касается высшего руководства Украины.
Диктатор Владимир Путин потребовал от российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать ее поддержку со стороны стран Запада. Об этом предупредила Служба внешней разведки Украины.
По данным СВР, Путин требует от российских спецслужб дискредитировать мобилизацию в Украине и военное руководство, которое занимается комплектованием Сил обороны.
Перед российскими спецслужбами также поставлена задача выставить в невыгодном свете президента Украины Владимира Зеленского, членов его семьи и его команду.
Кроме того, российские спецслужбы будут пытаться активизировать в медиа скандалы вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и Юлии Мендель, которая ранее была пресс-секретарем Зеленского.
СВР подчеркнула, что для выполнения этих задач российские спецслужбы будут от имени органов власти создавать фейковые документы и вбрасывать их в информационное пространство.
К раскачиванию внутренней ситуации в Украине россияне могут привлечь бывших украинских политиков, экспертов и т. д. Подорвать поддержку Украины со стороны международных партнеров Кремль будет пытаться при помощи своих прокси СМИ.
В список этих СМИ входят международные ресурсы, которые уже отметились распространением фейков про Украину.