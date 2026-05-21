Путин дал секретное поручение российским спецслужбам 6 21.05.2026, 10:34

5,328

Оно касается высшего руководства Украины.

Диктатор Владимир Путин потребовал от российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать ее поддержку со стороны стран Запада. Об этом предупредила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, Путин требует от российских спецслужб дискредитировать мобилизацию в Украине и военное руководство, которое занимается комплектованием Сил обороны.

Перед российскими спецслужбами также поставлена задача выставить в невыгодном свете президента Украины Владимира Зеленского, членов его семьи и его команду.

Кроме того, российские спецслужбы будут пытаться активизировать в медиа скандалы вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и Юлии Мендель, которая ранее была пресс-секретарем Зеленского.

СВР подчеркнула, что для выполнения этих задач российские спецслужбы будут от имени органов власти создавать фейковые документы и вбрасывать их в информационное пространство.

К раскачиванию внутренней ситуации в Украине россияне могут привлечь бывших украинских политиков, экспертов и т. д. Подорвать поддержку Украины со стороны международных партнеров Кремль будет пытаться при помощи своих прокси СМИ.

В список этих СМИ входят международные ресурсы, которые уже отметились распространением фейков про Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com