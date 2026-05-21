Оптимизм вокруг переговоров США с Ираном повлиял на мировые рынки 21.05.2026, 10:58

Ралли доллара приостановилось, биткоин стабилен.

Доллар не показывает ярко выраженной динамики в четверг, удерживаясь ниже шестинедельного максимума, на фоне надежд на скорое заключение соглашения между США ‌и Ираном. Президент США Дональд Трамп в среду сказал, что переговоры с Тегераном находятся на заключительном этапе. При этом он также предупредил о возможных дальнейших ударах, если Тегеран не пойдет на соглашение.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют ‌к 08:49 (по Минску) был стабилен на ‌уровне 99,193. Австралийский доллар снизился после неожиданного роста уровня безработицы до максимума с 2021 года, в свою очередь, ослабившего вероятность повышения ‌процентных ставок. Валюта подешевела на 0,43% до $0,7118. Японская иена была малоподвижна вблизи отметки 159,02. Член совета управляющих Банка Японии Дзюнко Коэда ‌оказала некоторую поддержку иене своими ястребиными комментариями в четверг, сказав, что центральному банку необходимо продолжить повышение ставок, поскольку базовая инфляция уже достигла целевого уровня около ‌2%.

Евро удерживал позиции на уровне $1,1619 после просадки накануне до минимума с 7 апреля. «Потоки средств в активы-убежища развернулись из-за позитивных новостей об иранской войне», - отметил в записке Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia. При этом хотя у США есть внутренние политические стимулы стремиться к миру, мы не удивимся, если Трамп выберет военную эскалацию для получения преимущества в переговорах, добавил он.

Фунт стерлингов был малоподвижен на уровне $1,3428, а швейцарский франк - вблизи отметки 0,787. Юань ‌на материковом и офшорном рынках не показывал ярко выраженной динамики, ‌удерживаясь на уровнях 6,8034 и 6,8064 соответственно.

Биткоин был стабилен на уровне $77.707,96, а эфириум - у отметки $2.134,32.

