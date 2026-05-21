РФ потеряла имидж «энергетической сверхдержавы» 21.05.2026, 11:24

Эксперт раскрыл влияние последних ударов ВСУ.

Атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект — они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус.

По его словам, Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, подчеркивая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден прибегнуть к более решительным шагам, чтобы уменьшить доходы Кремля.

«Один из аспектов этих ударов — не только физическое уничтожение объектов, но и сигнал о том, что Россия является ненадежным контрагентом. Она может в одностороннем порядке пересмотреть свои отношения с кем угодно», — пояснил Гардус.

Он напомнил, что Москва уже использовала нефть как оружие против Германии, хотя Берлин не осуществлял никаких атак и даже не предоставил Украине ракеты Taurus. «Мы показываем: пока вы покупаете российские энергоресурсы, РФ в любой момент может начать вас ими шантажировать», — отметил эксперт.

Гардус подчеркнул, что удары по инфраструктуре разрушают имидж России как «энергетической сверхдержавы», которая якобы всегда выполняет свои обязательства. Теперь бизнес сталкивается с риском: заказанный танкер может просто не дойти до порта из-за уничтожения объекта. Это создает угрозу остановки производства и заставляет компании срочно искать альтернативные источники поставок.

«Поэтому украинские удары по российским НПЗ и портам преследуют много различных комплексных целей, которые в совокупности складываются в один простой месседж: не покупайте нефть в России», — резюмировал он.

