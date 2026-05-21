21 мая 2026, четверг, 13:01
Белорусские банки вводят изменения в связи с переводами денег

  21.05.2026, 11:40
Список нововведений.

Некоторые белорусские банки сообщили об изменениях, касающихся денежных переводов и оплаты товаров и услуг, пишет «Зеркало».

Так, «Цептер Банк» запустил поддержку сервиса бесконтактной оплаты Swoo Pay. Теперь держатели карт могут рассчитываться за покупки с помощью смартфона с NFC, предварительно добавив карту в приложение. Оплата осуществляется одним касанием телефона.

«Технобанк» с 11 мая изменил условия переводов с карты на карту. Переводы между клиентами банка остались без комиссии, а за отправку средств на карты других белорусских банков теперь взимается 1,2% от суммы, но не менее одного рубля.

Кроме того, банк запустил сервис онлайн-переводов между картами белорусских банков через сайт — без необходимости устанавливать приложение или проходить регистрацию. Для перевода достаточно указать данные карт отправителя и получателя.

С 12 мая «Технобанк» также скорректировал комиссии за безналичное зачисление долларов на счета физических лиц, в том числе через корреспондентские счета в китайских банках.

Изменения произошли и у «Паритетбанк» — с 18 мая банк обновил условия переводов в бахрейнских динарах и дирхамах ОАЭ.

В тот же день новые тарифы на переводы в Польшу начал применять и «Нео Банк Азия».

