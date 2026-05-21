«Лукашенко это хорошо осознает» 2 21.05.2026, 12:20

1,050

ВСУ могут легко достать до белорусских НПЗ.

Россия активно пытается втянуть Беларусь в прямую войну против Украины, однако Минск не демонстрирует готовности к полномасштабному наступлению. Украина усилила оборону на границе, а эксперты прогнозируют лишь возможные локальные провокации, пишет украинское СМИ nfront.org.ua.

Что происходит на границе сейчас

Угроза сохраняется, заявил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. 18 мая Москва и Минск начали совместные ядерные учения, а в Беларуси закрыли доступ к 19 лесам вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. Сохраняется активность в воздухе и устанавливаются антенны-ретрансляторы для улучшения воздушных атак. Продолжается развитие военной инфраструктуры.

Украина ответила инженерными заграждениями, минированием и усиленным патрулированием. «Как только появится информация о росте российского контингента или стратегическом развёртывании белорусских войск, тогда можно говорить о непосредственной угрозе. На данный момент этого нет», — пояснил Мусиенко.

Реальна ли атака и что ждёт Лукашенко

Генерал Николай Маломуж считает, что нагнетать ситуацию не стоит. У России нет сил для эффективных действий даже на основных направлениях, а белорусская армия насчитывает лишь 50 тысяч военнослужащих. «Спецотряды в 8–9 тысяч могут пойти. Нужно готовиться к разным сценариям, не нагнетая обстановку», — подчеркнул он. По словам Маломужа, для Лукашенко начало войны может завершиться не только политической, но и физической карьерой.

Военнослужащий Кирилл Сазонов заметил, что белорусская армия не имеет боевого опыта, поэтому потери будут значительными. «У Путина большой соблазн зайти с территории Беларуси и пойти на Киев, ведь угроза столице позволяет диктовать любые условия на переговорах. Но у нас есть чем остановить их на границе», — сказал Сазонов.

Полковник Роман Свитан добавил, что Украина может нанести ответный удар. Достаточно нескольких ударов по Мозырскому НПЗ, чтобы остановить экономику Беларуси за сутки. До завода «Нафтан» также легко достают дроны. Лукашенко это хорошо осознаёт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается втянуть Лукашенко в войну через дополнительные встречи. В России отрицают угрозу, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «затягиванием войны». В ГПСУ пока не фиксируют перемещения войск или техники у границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com