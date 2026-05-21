Три супертанкера с шестью миллионами баррелей нефти пересекли Ормузский пролив
- 21.05.2026, 12:07
После более чем двух месяцев ожидания.
Три супертанкера с 6 миллионами баррелей ближневосточной нефти на борту в среду, 20 мая, пересекли Ормузский пролив после более двух месяцев ожидания в Персидском заливе.
Об этом пишет Reuters.
Эти суда входят в число немногих супертанкеров, которые в этом месяце покидают Персидский залив по транзитному маршруту, который Иран обязал суда использовать.
Американо-израильская война против Ирана, начавшаяся 28 февраля, существенно ограничила судоходство через Ормузский пролив, по которому обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти и энергоносителей.
Данные показывают, что супертанкер Universal Winner под флагом Южной Кореи с 2 миллионами баррелей кувейтской нефти, загруженной 4 марта, выходил из пролива после отплытия двух китайских танкеров в среду.
Данные Kpler показали, что танкер направляется в Ульсан, где расположен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод SK Energy.
«До начала войны судоходный трафик через пролив составлял в среднем от 125 до 140 проходов в день, а 20 000 моряков остаются заблокированными в Персидском заливе на борту сотен судов», — говорится в публикации. — «По данным анализа Reuters, основанного на данных отслеживания судов, за последние дни средний судоходный трафик составлял 10 судов, входивших и выходивших из пролива, среди которых были грузовые суда и другие суда, такие как танкеры для перевозки химикатов и сжиженного газа, при этом танкеры для перевозки сырой нефти все еще составляют небольшую долю от общего объема».