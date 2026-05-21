Три супертанкера с шестью миллионами баррелей нефти пересекли Ормузский пролив 21.05.2026, 12:07

1,494

Фото: X

После более чем двух месяцев ожидания.

Три супертанкера с 6 миллионами баррелей ближневосточной нефти на борту в среду, 20 мая, пересекли Ормузский пролив после более двух месяцев ожидания в Персидском заливе.

Об этом пишет Reuters.

Эти суда входят в число немногих супертанкеров, которые в этом месяце покидают Персидский залив по транзитному маршруту, который Иран обязал суда использовать.

Американо-израильская война против Ирана, начавшаяся 28 февраля, существенно ограничила судоходство через Ормузский пролив, по которому обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти и энергоносителей.

Данные показывают, что супертанкер Universal Winner под флагом Южной Кореи с 2 миллионами баррелей кувейтской нефти, загруженной 4 марта, выходил из пролива после отплытия двух китайских танкеров в среду.

Данные Kpler показали, что танкер направляется в Ульсан, где расположен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод SK Energy.

«До начала войны судоходный трафик через пролив составлял в среднем от 125 до 140 проходов в день, а 20 000 моряков остаются заблокированными в Персидском заливе на борту сотен судов», — говорится в публикации. — «По данным анализа Reuters, основанного на данных отслеживания судов, за последние дни средний судоходный трафик составлял 10 судов, входивших и выходивших из пролива, среди которых были грузовые суда и другие суда, такие как танкеры для перевозки химикатов и сжиженного газа, при этом танкеры для перевозки сырой нефти все еще составляют небольшую долю от общего объема».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com