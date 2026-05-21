Мерц предложил принять Украину в ЕС

Мерц предложил принять Украину в ЕС2
- 21.05.2026, 12:25
- 1,040
На правах ассоциированного члена.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил создать для Украины новый формат отношений с Евросоюзом — статус «ассоциированного члена» ЕС. Идея рассматривается как промежуточный этап перед полноценным вступлением страны в союз, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Мерц направил письмо лидерам стран ЕС, в котором предложил допустить украинских представителей к саммитам и встречам министров Евросоюза, однако без права голоса.
По замыслу Берлина, такой формат должен укрепить политическую связь Украины с ЕС и одновременно стать частью возможного мирного урегулирования войны. В Германии считают, что перспектива интеграции в Европу поможет Киеву принять компромиссные условия мира, даже если Украина не сможет вернуть все территории или быстро вступить в НАТО.
Среди обсуждаемых мер — появление украинских представителей в Европарламенте без права голоса, а также назначение специального ассоциированного комиссара в Еврокомиссии.
При этом предложение предусматривает механизм отмены статуса в случае отката реформ или нарушения демократических принципов.
Полноценное вступление Украины в ЕС в ближайшие годы в Европе считают маловероятным, однако Мерц настаивает на создании четкой и политически понятной траектории интеграции. В ближайшее время инициативу планируют обсудить с лидерами стран Евросоюза.