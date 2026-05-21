21 мая 2026, четверг, 13:02
2
  21.05.2026, 12:25
  • 1,040
Мерц предложил принять Украину в ЕС
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

На правах ассоциированного члена.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил создать для Украины новый формат отношений с Евросоюзом — статус «ассоциированного члена» ЕС. Идея рассматривается как промежуточный этап перед полноценным вступлением страны в союз, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Мерц направил письмо лидерам стран ЕС, в котором предложил допустить украинских представителей к саммитам и встречам министров Евросоюза, однако без права голоса.

По замыслу Берлина, такой формат должен укрепить политическую связь Украины с ЕС и одновременно стать частью возможного мирного урегулирования войны. В Германии считают, что перспектива интеграции в Европу поможет Киеву принять компромиссные условия мира, даже если Украина не сможет вернуть все территории или быстро вступить в НАТО.

Среди обсуждаемых мер — появление украинских представителей в Европарламенте без права голоса, а также назначение специального ассоциированного комиссара в Еврокомиссии.

При этом предложение предусматривает механизм отмены статуса в случае отката реформ или нарушения демократических принципов.

Полноценное вступление Украины в ЕС в ближайшие годы в Европе считают маловероятным, однако Мерц настаивает на создании четкой и политически понятной траектории интеграции. В ближайшее время инициативу планируют обсудить с лидерами стран Евросоюза.

