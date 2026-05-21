21 мая 2026, четверг, 11:31
Россиян на фронте атакует «Марсианин» с воздушного шара

2
  • 21.05.2026, 10:48
  • 1,746
Бойцы ВСУ придумали хитрость.

Вооруженные силы Украины придумали новый способ использования американских дронов-камикадзе Hornet (он также известен под названием «Марсианин-2») против российских оккупантов при помощи воздушного шара, пишет Диалог.UA.

Суть новой тактики заключается в том, что воздушный шар доставляет Hornet в необходимую точку, а потом сбрасывает его. Это значительно увеличивает дальность уничтожения целей. Во время испытаний новой тактики воздушный шар поднялся на высоту в 8 км и пролетел 42 км. После этого был осуществлен сброс дрона-камикадзе Hornet. В результате дрон может уничтожить цель на расстоянии в 1,5-2 раза больше, чем обычно.

Дроны Hornet разработала и выпускает американская компания Swift Beat. Благодаря искусственному интеллекту и другим технологиям он способен самостоятельно распознавать цели, благодаря чему увеличивается эффективность применения. Боевая часть весит до 5 кг. Максимальная дальность полета 100-150 км (по другим источникам - 120 км). ВСУ начали использовать Hornet в 2026 году.

Немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке считает, что именно этими дронами украинские бойцы уничтожают логистику российских оккупантов в районе Донецка.

