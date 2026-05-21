21 мая 2026, четверг, 11:31
В Беларуси за копейки продают недвижимость стоимостью полмиллиона рублей

  • 21.05.2026, 10:44
Начальная цена аукциона — символическая.

В Лидском районе на электронной площадке БУТБ-Имущество выставили на продажу бывшее школьное здание, расположенное в агрогородке Голдово.

Объект находится на улице Советской, 9 — примерно в 10 километрах от трассы Минск — Гродно.

В состав лота входят двухэтажное здание школы площадью 1755,8 квадратного метра, склад с гаражом, теплица, пристройка, навес, а также шесть площадок, ограждения, ворота и другие сооружения. Общая площадь комплекса составляет 2250 квадратных метров.

К объекту подведены водопровод, канализация и тепловая сеть. Площадь земельного участка превышает два гектара — 2,4286 га.

При этом оценочная стоимость комплекса на 1 января 2025 года превышала 507 тысяч рублей, однако стартовая цена на аукционе составила всего 225 рублей.

Торги были назначены на 21 мая, однако не состоялись из-за отсутствия зарегистрированных участников. Теперь объект планируют выставить повторно.

Подобные случаи, когда крупные объекты недвижимости с коммуникациями и большим участком продаются почти за символическую сумму, объясняются низким спросом на такую недвижимость в сельской местности. Если стартовая цена останется прежней или будет снижена, у лота ещё может появиться покупатель.

