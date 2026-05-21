«Особенно бесит то, что матерей считают тунеядцами» 21.05.2026, 15:33

В соцсетях не прекращается обсуждение «налога на тунеядство». Возмущение пользователей вызывает не только он сам, но и многочисленные бюрократические проволочки и ошибки государственных органов, которые рассылают «письма счастья» гражданам страны.

«Тунеядство в Беларуси — это еще один пункт, от которого меня подташнивает, — пишет в Threads пользовательница под ником svoedelo_by. — Это же надо было такое придумать: «не задействованые в экономике» . И получается, что задействованным надо было быть всего на 45 BYN».

Большинство пользователей поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Если человек ходит в магазин, покупает одежду, он уже задействован в экономике. Совковые нормы мерять счастье страны тоннами выплавленного чугуна все никак не отомрут.

— Особенно бесит то, что матерей считают тунеядцами. Неужели ребенок в 7 лет резко становится настолько самостоятельным, что может обходиться без присмотра и сопровождения родителей? А устроиться маме с ребенком, особенно часто болеющим - вообще квест.

— Да, это бесит, согласна. После этого нового года был какой-то сюр в этих уродских комиссиях — мамы с детьми в очереди, чтобы доказать,что они не тунеядцы. Тьфу.

— Это очень гадко. Сама суть. Все эти определения, кто тунеядец, а кто не очень пока что. Униженные попытки людей отмазаться. Эти пафосные письма от пафосных комиссий «трудяг». И реальность... Где нет работы человеку в возрасте, например.

— Есть люди, которые больны и не могут полноценно работать, но и инвалидность им не дают, или даже они сами не хотят, потому что потом не устроишься на нормальную работу, а пособие копеечное по третьей группе, на него не проживешь. И все, для государства ты тунеядец.

— Есть знакомый, два года не работает, сидит у матери на шее, паспорт потерял, из общаги выселили, прописки нет, и его, черт подери, никто не разыскивает, никто ему не пишет письма, что он считается тунеядцем, а у меня два летних месяца не было заказов, естественно я и налог не платила, так мне из администрации прислали письмо, что я считаюсь тунеядцем и велели даже при отсутствии выручки платить хоть 5 рублей налога. Нет слов — одни эмоции! А закон о тунеядцах писали именно те, кто ничего не делает!

— Скоро налог на бездетность введут, как в СССР было.

— Да, это унижение. Налог и так платим. Ходим в магазин — платим за товар, не берем его бесплатно.

— Да, а еще я представляю, какое количество людей занимается этими незанятыми за мои налоги.

