закрыть
21 мая 2026, четверг, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Около сотни россиян»: Украина нанесла мощный удар по штабу ФСБ

2
  • 21.05.2026, 15:18
  • 2,518
«Около сотни россиян»: Украина нанесла мощный удар по штабу ФСБ

Поражен объект в Херсонской области.

Украина нанесла удар по штабу ФСБ в оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть хорошие результаты у бойцов Центра специальных операций «А» СБУ. Был нанесен удар по штабу российского ФСБ, а также уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на нашей временно оккупированной территории», — заявил Зеленский.

По его словам, в результате этой операции потери России составили около сотни убитых и раненых.

Напомним, 5 мая ВСУ атаковали здание ФСБ в оккупированном Крыму.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран