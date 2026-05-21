«Около сотни россиян»: Украина нанесла мощный удар по штабу ФСБ 2 21.05.2026, 15:18

Поражен объект в Херсонской области.

Украина нанесла удар по штабу ФСБ в оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть хорошие результаты у бойцов Центра специальных операций «А» СБУ. Был нанесен удар по штабу российского ФСБ, а также уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на нашей временно оккупированной территории», — заявил Зеленский.

По его словам, в результате этой операции потери России составили около сотни убитых и раненых.

There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026

Напомним, 5 мая ВСУ атаковали здание ФСБ в оккупированном Крыму.

