Кирилл Буданов: Русь — это Украина, и именно мы должны господствовать над Россией3
- 21.05.2026, 15:59
Украинский чиновник провел ликбез по истории.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов выступил с интересным заявлением об истории Руси и отношениях с Россией. По его словам, именно Украина якобы является наследницей Руси, а Россия украла эту историю.
«Русь — это Украина, и именно мы должны господствовать над Россией. Россияне украли нашу историю», — сказал Буданов.
По его словам, украинцы «добровольно отдали» значительную часть собственного исторического наследия, которое приватизировала Россия.