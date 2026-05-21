21 мая 2026, четверг, 17:35
Кирилл Буданов: Русь — это Украина, и именно мы должны господствовать над Россией

  21.05.2026, 15:59
Кирилл Буданов

Украинский чиновник провел ликбез по истории.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов выступил с интересным заявлением об истории Руси и отношениях с Россией. По его словам, именно Украина якобы является наследницей Руси, а Россия украла эту историю.

«Русь — это Украина, и именно мы должны господствовать над Россией. Россияне украли нашу историю», — сказал Буданов.

По его словам, украинцы «добровольно отдали» значительную часть собственного исторического наследия, которое приватизировала Россия.

