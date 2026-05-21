«Достоинство важнее стабильности» 1 21.05.2026, 16:06

Почему белорусы уезжают из родной страны?

В соцсетях обсуждают причины, по которым наши соотечественники продолжают покидать Беларусь и переезжают в ЕС.

«Зрелые белорусы не держатся за Лукашенко только потому, что «страшно перемен», «а вдруг хуже» или «лишь бы не было войны», — пишет в Threads пользователь под ником girikalex. — Они понимают: если отношения построены на страхе, зависимости и вечном унижении – это не стабильность, а токсичная привязанность.

Поэтому зрелые выбирают переезд в Европу. Не потому что Европа идеальна. А потому что там человек важнее власти. Там государство боится граждан, а не наоборот. Там можно спорить, выбирать, ошибаться и не исчезать за это.

Незрелые белорусы держатся за Лукашенко так же, как держатся за разрушенные отношения: «Ну он же свой…», «Ну а кто, если не он…», «Ну зато привычно…»

Зрелость – это когда ты готов жить без «сильной руки». Когда тебе не нужен вечный отец, царь или спаситель. Когда ты понимаешь: достоинство важнее стабильности страха».

Часть комментаторов поддержала автора поста, назвав другие причины отъезда из страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые ответы:

— Люди уезжали, потому что в своей стране можно было получить срок за комментарий, дубинкой – за флаг, обыск – за лайк. Это не побег с корабля, это когда тебя выталкивают за борт те, кто захватил капитанский мостик.

— По той родине, из которой уезжал, не скучаю, по той, которая могла бы быть без диктатуры и в которой у граждан было чувство собственного достоинства – возможно.

— Одна и та же работа, но зарплата в Польше в полтора—два раза выше, чем в Беларуси.

— Беларусь и беларусы обязательно повзрослеют. И тогда перестанут держаться за тех, кто держит их за горло.

