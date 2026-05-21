Singer делает Porsche Carrera 911 еще совершеннее 21.05.2026, 16:18

Компания вернула к жизни легендарную модель 80-х.

Американская компания Singer Vehicle Design, прославившаяся созданием эксклюзивных рестомодов Porsche 911, раскрыла новые детали своего свежего проекта — переосмысленных Porsche 911 Carrera Coupe и Cabriolet, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Singer уже более 15 лет считается одной из самых культовых мастерских в мире. Компания берёт классические Porsche 911 поколения 964 и превращает их в ультрасовременные автомобили ручной сборки с ретро-дизайном, технологиями уровня суперкаров и невероятным вниманием к деталям. Такие машины выпускаются малыми сериями и фактически не имеют аналогов на рынке.

Главной новостью стал новый атмосферный оппозитный шестицилиндровый двигатель, разработанный совместно с легендарной Cosworth. Основатель Singer Роб Дикинсон заявил, что команда хотела создать «идеальную атмосферную 911 в духе ширококузовных моделей 80-х».

Новый мотор получил сразу несколько уникальных решений для Singer: систему изменения фаз газораспределения, комбинированное воздушно-водяное охлаждение и электрический вентилятор. Всё это должно обеспечить мгновенный отклик, высокие обороты и комфорт для ежедневной езды.

Официально заявленная мощность составляет 420 лошадиных сил, однако во время стендовых испытаний стрелка динамометра briefly показала около 450 сил.

Для поклонников классических Porsche это ещё одно доказательство того, что Singer продолжает создавать, возможно, самые желанные и редкие версии 911 в мире.

