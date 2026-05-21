Все больше белорусских школьников учат английский 21.05.2026, 16:55

Как иностранный его изучают 90% учащихся.

Несмотря на запретительную риторику властей, в Беларуси прирастает процент обучающихся иностранному языку в средних школах.

Всего в Беларуси, по данным Белстата, насчитывается 1 млн 58,7 тыс. школьников в системе общего среднего образования. Иностранный язык изучают 863 тыс. из них, то есть 81%, пишет thinktanks.pro.

Это означает, что продолжается рост охвата белорусских детей обучением иностранным языкам. По сравнению с предыдущим годом доля выросла на пол процентных пункта.

А за 10 лет рост оказывается довольно внушительным: в 2015 году иностранный учили только 76% школьников.

Сегодня в подавляющем большинстве случаев иностранный язык в школе – это английский (90%). Также небольшое количество детей учит немецкий, французский, испанский и китайский. В 2015 году на неанглийские языки приходилось до 20% учащихся.

С 2015 по 25 годы абсолютное число изучающих немецкий и французский сократилось почти на половину: со 108,5 тыс. до 62,5 тыс. в случае первого и с 22,2 тыс. до 14,6 тыс. – второго.

На этом фоне выросло число изучающих китайский, однако цифра все еще составляет скромные 2,7 тыс. человек.

Отметим, что сегодня на русском языке обучаются 92% всех школьников страны.

Количество, но не качество

К сожалению, не публикуется статистика по интенсивности обучения языку. Ведь именно «избыточное» количество часов иностранного в школе недавно критиковалось властями.

В 2022 году были приняты новые типовые учебные планы, в которых количество часов иностранного языка было сокращено для старшеклассников: с 3 до 2 уроков в неделю.

Тем не менее в сентябре 2023 года тогдашний генпрокурор Швед посчитал эту меру недостаточной и возмутился, что английский учат больше часов, чем русский или белорусский и спросив «Мы готовим рабочую силу для Запада?»

Осенью 2024 года прошла волна закрытий частных школ английского языка, в том числе Streamline, «АКЦ Мост», «Лидер» и другие.

