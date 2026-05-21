Война приходит в Москву 2 21.05.2026, 17:05

Украина больше не связана ограничениями.

Массированная атака украинских дронов на Москву показала не только уязвимость российской столицы, но и новую реальность войны: Украина все меньше зависит от разрешений США на удары по территории России, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Минобороны РФ, за сутки были сбиты более тысячи украинских беспилотников, десятки из них — в районе Москвы. Из-за атак временно закрывались аэропорты, а обломки дронов падали рядом с крупнейшими транспортными узлами столицы. Кремль попытался минимизировать значение произошедшего, однако сам масштаб атаки вызвал тревогу даже среди российских военных блогеров.

Главное изменение — Украина постепенно уходит из так называемой «ловушки разрешений». Ранее Вашингтон фактически контролировал дальность украинских ударов, ограничивая поставки дальнобойного оружия из-за страха эскалации с ядерной Россией. Теперь Киев делает ставку на собственное производство.

Украина уже использует отечественные дальнобойные беспилотники FP-1 Firepoint, Bars и Gladiator. Некоторые из них способны преодолевать более 1400 километров и нести сотни килограммов взрывчатки. Кроме того, украинские компании работают над крылатыми ракетами собственного производства.

На фоне кризиса вокруг Ирана внимание США постепенно смещается на Ближний Восток, а Киев понимает: рассчитывать только на американскую поддержку становится опасно. Именно поэтому Украина ускоряет создание независимого ударного арсенала.

Для Кремля это означает новую угрозу. Война, которую долгие годы удавалось держать психологически далеко от Москвы, все чаще приходит прямо в российскую столицу. И это уже становится не только военной, но и политической проблемой для Путина.

